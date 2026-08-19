Названа неочевидная причина головной боли

Ортодонт Винцхаймер: проблемы с челюстью могут быть причиной головной боли Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Головная боль в области висков может быть вызвана нарушением работы височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС). Об этом «Ленте.ру» рассказал ортодонт Удо Винцхаймер.

«Во всем мире люди часто принимают боль в висках за головную боль напряжения. Однако причиной проблемы могут быть не плохое зрение или проблемы в шейном отделе позвоночника, а нарушения в работе челюсти», — сказал специалист.

По его словам, дисфункция ВНЧС и перенапряженные жевательные мышцы могут быть истинным провокатором дискомфортных ощущений.

Он объяснил, что в норме в состоянии покоя зубы не должны плотно смыкаться. Но при стрессе, интенсивной работе или концентрации человек может бессознательно стискивать их и часами удерживать челюсть в напряженном положении.

Телеканал «Царьград» предупредил о рисках самостоятельной коррекции прикуса. Прозрачные капы из интернета могут привести к проблемам с зубами и челюстью, включая воспаления и боль.