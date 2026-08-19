Кофе полезен при занятии спортом: особенно помогает бегунам

Бегун Лобадин: кофеин поможет преодолеть большие дистанции Фото: Вадим ПОПОВ. Перейти в Фотобанк КП

При длительном забеге кофе стоит принимать раз в 20 минут небольшими порциями, чтобы поддерживать постоянный уровень энергии. Об этом в беседе с «Газетой.Ru» рассказал стайер Даниил Лобадин.

«Просто выпить чашку кофе перед стартом недостаточно. Кофеин метаболизируется быстро, его концентрация в крови не держится на постоянном уровне. Поэтому на длинной дистанции его лучше принимать дробно, небольшими порциями, с интервалом не более 20 минут активной работы», — сказал спортсмен.

По его словам, профессиональные бегуны нередко разбивают марафон на пятикилометровые отрезки и принимают кофеин после каждого из них.

Он отметил, что кофе помогает значительно улучшить результаты бегунов на длинные дистанции. Также кофе помогает спортсменам бежать ровно, избегая резких скачков в темпе.

Телеканал «Царьград» сообщил, что растворимый кофе не уступает по полезности молотому. Оба напитка содержат кофеин и антиоксиданты, а их качество зависит от сорта и технологии.