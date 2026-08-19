Режиссер Кустурица назвал войной с правдой блокировку его канала на YouTube Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Сербский режиссер Эмир Кустурица назвал «войной с правдой» ситуацию с блокировкой его канала «Моя жизнь» на видеохостинге YouTube, созданный совместно с новостным агентством Sputnik Serbia. Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Их идеалы - не то что для всей Западной Европы. Это тоталитарное общество, и для них нормально, что они закрыли канал на YouTube. У них война с нами, с людьми, которые думают, которые говорят правду и несут истину в массы», - отметил Кустурица.

При этом представители YouTube не назвали причину удаления канала. В опубликованных на видеохостинге роликах Кустурица делился своим взглядом на происходящее в мире и жизненной философией.

Ранее Эмир Кустурица заявил, что российскую культуру невозможно отменить. Режиссер отметил невозможность сделать так, чтобы человек не слушал русскую музыку и не читал литературу, если ему это интересно.