Врач перечислила ранние признаки воспаления зуба

Стоматолог Белова: отёк десны и температура может указывать на воспаление зуба Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Распознать кистогранулему на ранних стадиях бывает непросто, поскольку она часто развивается без явных симптомов. Об этом aif.ru рассказала стоматолог Оксана Белова.

Она отметила, что при этом насторожить должны ноющая боль при накусывании на зуб, покраснение и отёк десны, иногда повышение температуры.

По ее словам, эти признаки могут указывать на воспалительный процесс у верхушки корня, который требует немедленного обследования. Только своевременная диагностика позволяет выбрать правильную тактику лечения и избежать удаления зуба.

360.ru сообщил, что внезапное прекращение зубной боли не всегда означает выздоровление, а может указывать на отток содержимого воспалительного очага. Пузырек на десне и неприятный вкус во рту могут указывать на свищ, который способен закрыться и спровоцировать новое обострение.