Врач заявила о связи мигрени с отдыхом на природе

Невролог Романюк: поездка за город может спровоцировать мигрень Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Отдых на природе может вызвать у метеозависимых людей приступ мигрени. Об этом «Ленте.ру» заявила невролог Валентина Романюк.

Специалист отметила, что ухудшение самочувствия во время загородного отдыха у метеозависимых людей объясняется тем, что на природе влияние окружающей среды ощущается значительно сильнее — особенно возле водоемов, в лесу после дождя или в дни с резкой сменой погоды.

По ее словам, одним из возможных механизмов развития приступов мигрени в этом случае является реакция сосудистой системы на резкое изменение внешних условий.

Телеканал «Царьград» перечислил основные ошибки при мигрени. Подчеркивалось, что не следует откладывать прием обезболивающего препарата в ожидании, что боль исчезнет самостоятельно. Также не стоит занижать дозу и злоупотреблять анальгетиками.