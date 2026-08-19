Продюсер Дворцов: Из особняка Пугачевой хотели сделать галерею с антиквариатом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Особняк певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь планировали превратить в галерею с антиквариатом из ее коллекции. Об этом в беседе с РИА Новости заявил продюсер Сергей Дворцов.

«В особняке <...> планировалось сделать торговую галерею, потому что, насколько мне известно, в доме у Аллы Борисовны хранится очень много антиквариата - различная мебель и картины», - отметил он.

Дворцов подчеркнул, что два года назад особняк Пугачевой был выставлен на продажу. Его цена составила более чем один миллиард рублей.

Ранее KP.RU сообщал, что прибрежные зоны возле подмосковного поместья Пугачевой перешли во владение бизнесмену Глебу Рыськову. Он приобрел два земельных участка вблизи реки Истры на торгах за 14 тысяч рублей.