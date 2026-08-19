Агроном дала советы по уходу за томатами в августе

Агроном Шадрина: настой древесной золы поможет сохранить урожай томатов в августе Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

В августе для томатов нужно пересмотреть меню. Теперь азотные удобрения под запретом, пришло время фосфора и калия. Об этом aif.ru рассказала агроном Елена Шадрина.

"Можно использовать проверенный народный метод: стакан древесной золы залить литром горячей воды, настоять сутки, довести объем до 10 литров и поливать по 1,5–2 литра под куст", - сказала она.

Специалист отметила, что альтернативой может стать монофосфат калия. Кроме того, важно также следить за поливом — избыток влаги делает овощи водянистыми и провоцирует инфекции.

360.ru сообщил, что конец лета для дачника — это не только время сбора овощей, фруктов и ягод. Пока одни растения продолжают плодоносить, другие уже необходимо готовить к холодам и следующему сезону. Так, яблоням в августе особенно нужны подпорки, а томаты следует защитить от фитофторы.