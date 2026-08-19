Стоматолог Мурычева посоветовала намыливать зубную щетку после каждой чистки Фото: Martin Slavoljubovski / Shutterstock / Fotodom

За зубной щеткой необходимо правильно ухаживать, чтобы она прослужила дольше и не стала опасной для здоровья человека. Об этом в беседе с aif.ru рассказала врач-стоматолог Ирина Мурычева.

«После каждой чистки щетку нужно тщательно мыть. Берем хозяйственное или туалетное мыло, хорошо намыливаем щетину, промываем под проточной водой», — сказала она.

По словам специалиста, хранить щетку необходимо в стакане щетиной вверх, чтобы она просыхала. У каждого члена семьи должен быть свой стаканчик, и щетки не должны соприкасаться друг с другом. Лучше даже различать их по цвету, чтобы никто не перепутал, отметила эксперт.

RT сообщил, что изменение цвета зубов может быть связано как с внешними факторами, так и с состоянием организма.