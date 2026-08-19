Тело туристки из Индии спустили с горы Чегет в Кабардино-Балкарии, фото: КУДРИН Сергей

Тело 51-летней путешественницы из Индии было снято с горы Чегет в регионе Кабардино-Балкария спасателями. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России.

Известно, что обнаруженное тело гражданки Индии было доставлено на поляну Чегет и передано следственно-оперативной группе. Обстоятельства её смерти выясняются.

19 августа, около 18:00 по местному времени, зарегистрированная группа туристов подала запрос о помощи с высоты примерно 2,7 тыс. метров на Чегете. На поиски отправились 11 спасателей и два автомобиля Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда.

Следственное управление по Кабардино-Балкарии сообщило, что трое туристов из-за рубежа намеревались после подъема на Чегет продолжить восхождение на Эльбрус.

Ранее KP.RU сообщил, что 18 августа на Эльбрусе нашли две пропавшие группы, в общей сложности 14 человек, никто не погиб.