Москвичей предупредили о погодной аномалии в конце августа Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Москве и Подмосковье на этой неделе будет постепенно теплеть, а среднесуточные температуры к воскресенью превысят климатическую норму на 2-3 градуса. Об этом в беседе с RTVI рассказал синоптик Александр Ильин.

«Если говорить в целом, то на этой неделе относительно теплая погода, и среднесуточные значения температуры будут близки к нормальным значениям и даже превышать норму», — сказал специалист.

По его словам, в среду днем воздух в столице прогреется до 20-22 градусов, по области — до 19-24 градусов. При этом в выходные дни температура продолжит расти, и ожидается 21-26 градусов, не исключено, что где-то по области температура поднимется и выше 26 градусов при длительных прояснениях.

Как писал сайт KP.RU, август в Москве и регионах Центральной части России может стать настоящим месяцем контрастов. Погода будет часто меняться, и если первая декада сохранит летний характер, то уже к середине месяца может произойти радикальное изменение.