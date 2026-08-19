Пушилин: Украина ударила дроном по автобусу в ДНР, погиб водитель Фото: REUTERS.

В ДНР за день в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё девять пострадали. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в мессенджере MAX, уточнив, что на трассе Р-280 "Новороссия" в Мангушском округе при атаке на микроавтобус погиб водитель 1999 года рождения.

В Красноармейске серьёзные ранения получили двое мужчин 1958 года рождения и женщина того же возраста. Ещё один мужчина 1950 года рождения получил травмы средней тяжести.

В Центрально-Городском районе Горловки ранения различной степени тяжести получили четыре женщины 1974, 1980 и 1988 годов рождения, а также двое мужчин 1978 и 1988 годов рождения. Кроме того, в этом же районе при обстреле легкового автомобиля пострадал молодой человек 1998 года рождения.

Глава ДНР отметил, что всем пострадавшим предоставляется квалифицированная медицинская помощь.

Ранее KP.RU сообщил, что киевский режим атаковал дроном автобус в Шебекино Белгородской области, пострадал водитель. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения.