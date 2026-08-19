Спасатель объяснил опасность надувных кругов и жилетов для детей

Спасатель Микрюков: круг и жилет не гарантируют защиты от ЧП на воде Фото: Shutterstock.

Надувные нарукавники, круги и жилеты стали неотъемлемой частью отдыха на воде и дают ребенку свободу, но они не гарантируют защиту от инцидента на воде. Об этом «Газете.Ru» рассказал спасатель Дмитрий Микрюков.

Он подчернул, что самые частые несчастные случаи с детьми на воде происходят, даже если на ребенке надет круг или жилет. Среди них — выпадение или выскальзывание из средства удержания, унесение ветром или волной на большое расстояние, а также сдувание из-за повреждения или случайного открытия клапана.

«Рядом с ребенком всегда должен находиться взрослый, даже если на нем надето одно или несколько средств удержания на воде», — отметил эксперт.

RT предупредил, что купание в водоеме, в отношении которого установлен запрет на такой вид его использования, может повлечь за собой административную ответственность.