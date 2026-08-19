Присяжные признали виновными фигурантов дела об избиении до смерти Ерошевича

Присяжные признали виновными всех четверых участников массового избиения футболиста, после которого он умер. Фото: Святослав ЗОРКИЙ. Перейти в Фотобанк КП

Присяжные признали виновными всех четверых обвиняемых по делу об избиении в массовой драке футболиста Арсения Ерошевича. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на адвоката Оксану Скоблину, которая защищает интересы одного из фигурантов.

«Присяжные признали всех четверых подсудимых виновными, при этом двух из четырех - заслуживающими снисхождения», - сказала Скоблина агентству.

Напомним, подсудимых обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, которое повлекло смерть потерпевшего, хулиганстве, совершённом группой лиц по предварительному сговору и нанесении побоев.

20-летнего футболиста Ерошевича избили в августе 2025 года после матча. Сообщалось, что поводом для нападения могло стать то, что Ерошевич забил гол в ворота соперников. После избиения он умер в больнице.

После задержания у фигурантов дела об избиении футболиста Ерошевича в Щелково прошли обыски.

Сообщалось, что перед судом предстали четверо иностранных граждан.