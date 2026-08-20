На Украине отстранён от работы глава государственного банка на фоне расследования НАБУ. На фото: столица Украины Киев. Фото: REUTERS.

На Украине разгорается очередной коррупционный скандал. На этот раз в центре внимания оказался украинский государственный банк Sense Bank. Председатель наблюдательного совета этого банка Николай Гладыщенко отстранён от должности на фоне расследования Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Об этом информировал глава украинского правительства Сергей Корецкий.

Корецкий опубликовал в Telegram-канале пост, в котором заявил, что кабинет министров инициировал также отстранение председателя правления Sense Bank Алексея Ступака. Премьер-министр призвал привлечь к ответственности и «других должностных лиц» госбанка, которые фигурируют в материалах досудебного расследования НАБУ.

Накануне сообщалось, что НАБУ разоблачило преступную организацию с участием офиса Зеленского.

Также на Украине снова заговорили о коррупции в ТЦК, эту структуру призывают ликвидировать.

В то же время западные доноры молчат о коррупционном расследовании на Украине.

Тем временем на Украине заявили о необходимости возглавить коррупцию вместо борьбы с ней.