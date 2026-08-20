Стали известны последствия ночных взрывов в Киеве: вот что там горело

Стало известно, где в Киеве произошли пожары из-за ракетных ударов ВС РФ. Фото: REUTERS.

В Киеве повреждены промышленный объект и три складских помещения. Это произошло в результате взрывов в ночь на 20 августа. Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) информировала, что объекты находятся на территории Святошинского района украинской столицы. Сотрудники ГСЧС тушат пожар на складах. Также горят склады в Дарницком районе, сказано в релизе ведомства.

Напомним, по украинским промышленным и энергетическим объектам вооружёнными силами РФ было выпущено не менее 20 ракет разных типов. В ночь на 20 августа были задействованы около десяти гиперзвуковых «Цирконов», также применялись «Искандеры» и другие баллистические ракеты.

Ранее ВС России ночью нанесли удары по портовой инфраструктуре Одессы и Измаила.

Вооруженные силы РФ наносят высокоточные удары по критически важным инфраструктурным объектам и военно-промышленному комплексу Украины с октября 2022 года, после того как была установлена причастность украинских спецслужб к теракту на Крымском мосту.