Швеция определила новый регион для противостояния с Россией

Посол Беляев: Швеция стремится усилить присутствие НАТО в Арктике. Фото: Sebastian Gollnow/GLOBAL LOOK PRESS

Швеция стремится усилить присутствие Североатлантического альянса в Арктике. Более того, этот подход власти страны уже закрепили в обновленной арктической стратегии. Об этом в интервью РИА Новости заявил посол России в Стокгольме Сергей Беляев.

«Стокгольм всячески поддерживает усиление натовского присутствия в Арктике, которую, как и Балтику, шведы рассматривают как зону противостояния с Россией. Такой подход закреплен в принятой в этом году обновленной Арктической стратегии Швеции», - отметил дипломат.

В мае этого года, напомним, Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, Швеция и США подписали совместное заявление об усилении военного присутствия в Арктике и на Крайнем Севере.

Россия видит активность НАТО в Арктике и принимает во внимание нагнетание обстановки в этом регионе со стороны Североатлантического альянса. Однако Москва будет действовать исключительно из своих интересов. В приоритете у РФ национальная безопасность, в том числе и в Арктике, а Запад старается превратить этот регион в зону конфликта.