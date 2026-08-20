WSJ: США расформируют батальон ударных дронов в Европе. Фото: Sfc Neysa Canfield/U.S Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экспериментальное подразделение американской армии, развернутое в Европе для тестирования тактики боевого применения беспилотников и роботизированных систем, будет расформировано. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Подразделение было сформировано в начале года для анализа опыта, накопленного в ходе конфликта на Украине. После серии масштабных маневров в Германии, запланированных на август–сентябрь, батальон завершит свою работу, говорится в публикации. По итогам учений военные представят отчет о наработках, после чего подразделение переориентируют на выполнение стандартных задач воздушно-десантной пехоты.

В издании поясняют, что сворачивание программы связано с новым курсом Пентагона, который исполняющий обязанности начальника штаба сухопутных сил генерал Кристофер Ланив охарактеризовал как «возвращение к основам».

Ранее издание MWM сообщило о планах ВВС США закупить китайские беспилотники DJI для защиты базы ядерных ракет Minuteman III в Вайоминге. Беспилотники планируют использовать в учениях по борьбе с дронами, чтобы тренировать персонал против реальных угроз.