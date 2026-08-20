Geopolitika.news: кроме ударов ВС РФ, Украину разрушают конфликты внутри страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В настоящее время Украину разрушают не только усилившиеся атаки России на стратегические объекты, но и внутренние конфликты и коррупционные скандалы. Об этом сообщает хорватский портал Geopolitika.news.

Издание отмечает, что пока ВС РФ поражают военную инфраструктуру Незалежной и объекты, связанные с ВСУ, изнутри государство уничтожают действия главаря киевского режима Владимира Зеленского.

«В это время Украину сотрясают новые коррупционные скандалы. <…> Подозревается замглавы офиса Зеленского Ирина Мудрая, и Зеленский <…> сразу же уволил ее.<…> При этом недавно уволенный министр обороны Федоров призывает к президентским выборам в военное время», - напоминают журналисты.

Потому вывод напрашивается сам собой: Украину сотрясает не просто политический кризис, когда идет борьба за власть. Это уже глубокий кризис всей политической структуры страны.

Накануне заместитель главы офиса Зеленского Ирина Мудрая была уволена в результате коррупционного скандала. В тот же день её задержали, и ночь она провели уже в изоляторе временного содержания.

В этих условиях на Украине прозвучало предложение не бороться с коррупцией, а систематизировать и возглавить ее.