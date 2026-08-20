Минпросвещения рассказало о самых популярных специальностях в колледжах Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Во время основного этапа приемной кампании в учреждения среднего профессионального образования (СПО) подано свыше 3 776 673 заявления от абитуриентов. Об этом сообщили в пресс-службе Минпросвещения России.

По данным ведомства, количество заявлений превысило показатели аналогичного периода 2025 года на 450 тысяч. На бюджетные места поступило 2 808 366 заявлений.

Наиболее популярными специальностями стали «Сестринское дело», «Разработка и управление программным обеспечением», «Лечебное дело», «Туризм и гостеприимство» и «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Рекордное число заявлений в учреждения среднего профессионального образования подтверждает устойчивый тренд на рост популярности колледжей среди молодежи. Заведующий лабораторией «Развитие университетов» НИУ ВШЭ Нияз Габдрахманов в беседе с KP.RU ранее выделил несколько причин этого явления.