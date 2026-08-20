Неизвестный дрон зафиксировали в воздушном пространстве Молдавии Фото: REUTERS.

Неопознанный беспилотник зафиксирован в воздушном пространстве Молдавии. Об этом 20 августа сообщило Министерство обороны страны в Facebook*.

По данным ведомства, неизвестный дрон незаконно пересек границу Украины с Молдавией в 03:16, пролетел в направлении села Этулия в Гагаузии и покинул воздушное пространство республики в 03:22, вернувшись на Украину.

Сообщение о пролете беспилотника над Молдавией появилось спустя три дня после аналогичного инцидента на юге страны. 17 августа полиция Молдовы сообщила о падении и взрыве неустановленного летательного аппарата примерно в трех километрах от села Талмаза Штефан-Водского района. В связи с инцидентом воздушное пространство Молдавии было закрыто на 15 минут.

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