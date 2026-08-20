Камчатка запускает прямые рейсы в Китай по инициативе губернатора

Фото: пресс-служба губернатора Камчатского края

С 24 октября планируется запустить прямое авиасообщение между Камчатским краем и Китаем. Рейс Петропавловск-Камчатский — Харбин будет выполняться по субботам авиакомпанией «ИрАэро» на отечественных лайнерах Sukhoi Superjet.

Как сообщил губернатор Камчатского края, запуска прямого сообщения с Китаем удалось добиться прежде всего в интересах жителей региона. Такой маршрут давно был востребован, поскольку ранее добраться из Камчатки в Китай можно было только с пересадками во Владивостоке или Хабаровске. Это делало поездку значительно дороже и дольше.

Чтобы сделать перелеты доступнее, маршрут планируют субсидировать совместно с китайскими партнерами. Ориентировочная стоимость билета в одну сторону составит около 25 тысяч рублей.

Время в пути до Харбина — около 3,5 часа. Продажи билетов планируется открыть в сентябре.

Запуск рейса станет первым шагом в развитии прямого международного авиасообщения Камчатки. В дальнейшем власти региона рассчитывают расширять географию перелетов в Китай и другие зарубежные направления.