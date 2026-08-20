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НовостиВ мире20 августа 2026 6:25

84-летнюю женщину нашли под завалами через 3 дня после землетрясения в Индонезии

Пожилая парализованная женщина провела под обломками дома на острове Флорес трое суток и выжила
Авторы (2):
Анна АДАМАЙТЕС
Сергей ЧИКОВ
84-летнюю женщину нашли под завалами через 3 дня после землетрясения в Индонезии

84-летнюю женщину нашли под завалами через 3 дня после землетрясения в Индонезии

Фото: Оксана ЗУЙКО. Перейти в Фотобанк КП

В Индонезии спустя три дня после мощного землетрясения спасатели обнаружили живой 84-летнюю женщину под обломками её дома в деревне Нитунглеа на острове Флорес. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на местные власти.

«Это казалось нереальным, почти как чудо», — заявил местный чиновник Рудольфус Риба. По его словам, женщина была парализована, поэтому не могла ни выбраться из-под обломков, ни позвать на помощь.

Спасатели эвакуировали выжившую, доставив в ближайший медпункт. Сообщается, что пожилая женщина была в хорошем состоянии, только ослаблена из-за отсутствия еды и питья, травм она не получила.

Ранее KP.RU писал, что у берегов Индонезии 15 августа произошло землетрясение магнитудой 7,6 с угрозой цунами. Эпицентр располагался в 161 км от города Лабуан-Баджо, очаг залегал на глубине 35 км.