Советника президента Боливии арестовали за попытку убийства бывшей возлюбленной Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Боливии произошел громкий скандал: полиция арестовала советника президента Родриго Паса Фернандо Серимедо. Его подозревают в заказе покушения на свою бывшую девушку, активистку Надию Бельер. Информацию об этом предоставил глава МВД Марко Овьедо, слова которого приводит Need to Know.

Министр лично отдал приказ задержать чиновника сразу после получения данных о его причастности. Он подчеркнул, что действовал строго по закону и без промедлений. Сейчас Серимедо передан прокуратуре для дальнейшего расследования.

Покушение на Бельер произошло всего три дня назад. Двое злоумышленников выпустили в нее три пули. Пострадавшая госпитализирована, врачи оценивают ее состояние как стабильное.

Находясь в больнице, женщина записала видеообращение. Она заявила, что нападение было попыткой заставить ее замолчать, и подтвердила факт близких отношений с задержанным. Кроме того, Бельер пригрозила обнародовать доказательства коррупции в высших эшелонах власти.

Стоит отметить, что Серимедо является гражданином Аргентины. Ранее он помогал в предвыборной гонке президенту Хавьеру Милею, а также сотрудничал с экс-лидером Бразилии Жаиром Болсонару.

Ранее в Екатеринбурге начался судебный процесс над 45-летним директором медиапроекта Николаем Ермаковым. Его подозревают в организации убийства своей бывшей жены.