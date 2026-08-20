Как понять, что продавец квартиры находится под влиянием мошенников: есть несколько признаков

Чужаков: большая скидка и срочность указывают на мошенников при продаже жилья Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Директор по развитию сервисов безопасных сделок с недвижимостью Сергей Чужаков объяснил, как можно понять, что продавец недвижимости находится под влиянием мошенников.

На этот факт указывает срочность сделки, слишком большая скидка, минимум диалогов и постоянные звонки.

- Дополнительной проверки требуют квартиры и дома, которые продаются с дисконтом более 12–15%. Покупателя также должно насторожить, если собственник готов согласиться на любые условия, заметно нервничает или оставляет в продаваемом жилье мебель и личные вещи, - говорит эксперт Газета.ru.

Чаще всего вещи оставляют, когда собственник уверен, что сделка фиктивная и скоро он сможет вернуть свое жилье.

Если продается единственная недвижимость, нужно выяснить, где собственник и его близкие планируют жить дальше, особенно если среди них есть пожилые люди и дети.

Необходимо проверить актуальную выписку из ЕГРН, правоустанавливающие документы, паспорт собственника, согласие супруга на продажу, сведения о зарегистрированных жильцах и использовании материнского капитала.

Так же важно уточнить, чтобы продавец не проходил процедуру банкротства.

- Копии документов и переписку по сделке лучше сохранять после регистрации перехода права собственности, - советует Сергей Чужаков.

Эти документы могут пригодиться, если возникнет судебный спор. Суд в таких ситуациях оценивает всю совокупность действий покупателя, определяя его добросовестность, при этом ни один документ сам по себе не гарантирует признания приобретателя добросовестным

Тем временем, новой «схемой Долиной» назвали ситуацию с жителем Санкт-Петербурга, которому продали квартиру с проживающим в ней пенсионером. Россиянин заплатил за жильё восемь миллионов рублей и вложил еще несколько миллионов в ремонт. Однако новоселье омрачил пенсионер, который заявил о своем праве бессрочного проживания в квартире, пишет aif.ru.

Юрист Иван Миронов в беседе с "Царьградом" добавляет, что важно уточнить историю объекта. Если за короткий срок квартира несколько раз меняла собственников, это серьезный повод насторожиться.