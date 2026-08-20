Финский политик Мема назвал отказ Киева от НАТО основой для переговоров с РФ Фото: REUTERS.

Отказ Киева от попыток вступить в НАТО станет основой для переговоров с Россией, заявил финский политик, член партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

По его словам, прекращение процесса вступления Украины в альянс является основой для любых возможных мирных переговоров.

«Без решения этого фундаментального вопроса диалог невозможен», — подытожил Мема.

Россия неоднократно подчеркивала, что заинтересована в долгосрочном урегулировании конфликта на Украине. В мае пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что для Москвы предпочтительным является достижение целей мирным путем. При этом он напомнил, что условия для прекращения боевых действий были изложены еще два года назад. Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин указал Киеву на необходимость вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО.