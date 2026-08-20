Мог лишиться ноги: на четырёхлетнего мальчика в Приморье напала змея

Ребёнок пострадал от укуса змеи на заправке в Приморье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Приморье четырёхлетний мальчик пострадал от укуса ядовитой змеи, сообщает «КП-Владивосток». Семья из Большого Камня возвращалась домой с отдыха на море и остановилась на автозаправке. Отец заметил недалеко от машины змею и отошёл на пару шагов, пытаясь отогнать её. В это время сын тоже проявил интерес к пресмыкающемуся, родитель этого не заметил.

Как рассказал отец, он не услышал ни крика, ни плача — единственное, что смутило его в машине, была фраза сына о том, что змей он больше ловить не будет. Уже дома родители заметили на пальце ноги ребёнка два характерных следа от укуса и начинающееся посинение.

Мальчика оперативно доставили в Тысячекоечную больницу, где врачи диагностировали укус ядовитой змеи и немедленно начали лечение. Медики подчеркнули, что быстрая реакция родителей фактически спасла ногу малыша. На пятый день реактивный отёк значительно спал, мальчик пошёл на поправку. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее КП писал, что в Приморье 74-летняя женщина пострадала от укуса змеи во время отдыха на острове Шкота. После этого у неё снизился слух, женщина стала хуже видеть.