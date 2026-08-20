19 россиян задержаны в Таиланде за владение недвижимостью: иностранцам такое запрещено Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В Таиланде полиция задержала 19 граждан России по подозрению в незаконном приобретении земли и жилья в популярных курортных зонах. Данную информацию журналистам предоставили в таиландском правоохранительном ведомстве, пишет ТАСС.

Причиной масштабной проверки стал строгий местный закон, который прямо запрещает иностранцам быть прямыми собственниками участков на территории королевства.

Исключения делаются лишь для инвесторов, получивших специальное разрешение от Совета по инвестициям Таиланда, но такие случаи единичны. Именно из-за этих ограничений многие приезжие пользуются так называемыми номинальными схемами, когда земля оформляется на подставных лиц.

В июле текущего года таиландские власти запустили крупную операцию против нарушителей земельного законодательства, особенно в провинции Чонбури. В этом регионе находятся известные туристические центры, включая Паттайю, и именно там стражи порядка арестовали первых четырех россиян.