Захарова: Россия задала США вопросы о возврате дипсобственности и полётах. Фото: МИД РФ

Россия в контактах с США последовательно поднимает вопросы о возврате конфискованной дипломатической собственности и возобновлении прямого авиасообщения, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью газете «Известия».

«Нами неизменно и твердо ставится ребром вопрос о необходимости перехода от важных, но технических вопросов деятельности дипмиссий к прорывным задачам, таким как возврат российской конфискованной дипсобственности, а также возобновление прямого авиасообщения», — сказала дипломат.

Авиасообщение между странами прервалось в марте 2022 года, когда США закрыли воздушное пространство для российских самолётов. Мария Захарова также отметила, что, несмотря на некоторые подвижки, работу посольства и генконсульств в полной мере возобновить пока не удаётся из-за различий в подходах.

Ранее KP.RU писал, что замглавы МИД России Сергей Рябков назвал возвращение дипломатической собственности РФ в США одним из главных вопросов в диалоге с Вашингтоном. Речь идёт о шести объектах, включая генконсульства в Сан-Франциско и Сиэтле, которые были закрыты и фактически конфискованы в 2016–2018 годах.