Ливийская нацармия сообщила о встрече Саддама Хафтара с Путиным в Москве Фото: REUTERS.

Ливийская армия заявила о встрече сына Хафтара с Владимиром Путиным в Кремле. По данным ЛНА, заместитель командующего Саддам Хафтар нанес визит российскому лидеру во время своей поездки в Москву. Информация об этом появилась в соцсетях структуры. В Кремле эти сведения пока не комментировали.

В своем заявлении ЛНА уточнила, что Хафтар-младший передал президенту приветствия от своего отца, фельдмаршала Халифы Хафтара. Саддам Хафтар подтвердил настрой Триполи на углубление связей с Москвой и подчеркнул прочность дружественных отношений между странами.

18 августа официальный визит Саддама Хафтара уже был отмечен переговорами с главой Минобороны РФ Андреем Белоусовым. Тогда стороны обсуждали вопросы военного взаимодействия. Напомним, что Саддам был назначен заместителем главкома ЛНА в августе 2025 года, а до этого руководил штабом сухопутных сил.

Ранее власти востока Ливии предложили компаниям из РФ построить нефтеперерабатывающие заводы на территории страны и заняться продажей нефтепродуктов.