ЦБ выпустит новые коллекционные монеты: вот как они будут выглядеть Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Банк России 21 августа выпустит инвестиционные монеты «Георгий Победоносец» в серебре и золоте. Номинал монет будет от 100 до 10 000 рублей. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора, опубликованном на официальном канале в «Максе».

Серебряная монета 100 рублей из серебра 999 пробы круглая, диаметр 100 мм. Золотые монеты 100, 200 и 10 000 рублей из золота 999 пробы круглые, диаметры 30 мм, 33 мм и 100 мм.

ЦБ выпустил памятные монеты Фото: официальный канал ЦБ в «Максе»

На лицевой стороне монет — герб РФ, надписи: «Российская Федерация», «Банк России», номинал (100, 200, 10 000 рублей), год выпуска (2026), металл, проба, товарный знак двора, масса металла. На 100-рублевой серебряной и 10 000-рублевой золотой монетах указан порядковый номер. На обратной стороне монет изображен Георгий Победоносец на коне, поражающий копьем змея.

В регуляторе рассказали, что коллекционные монеты с «Георгием Победоносцем» выпустят в ограниченном тираже. Их будет всего до 100 тысячи штук. А монеты номиналом 10 000 рублей — до 100 штук. Кроме того, в ЦБ отметили, что монеты — законное средство платежа в России, обязательны к приему по номиналу.

Ранее KP.RU опубликовал, как будут выглядеть памятные монеты, выпущенные банком России с изображением редких животных. Эти монеты появились в продаже ЦБ РФ с 4 августа.