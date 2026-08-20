В Борисполе Киевской области горит склад в промзоне после мощного взрыва Фото: REUTERS.

В промышленной зоне Борисполя под Киевом вспыхнул масштабный пожар на складе после произошедшего взрыва. Об этом сообщает украинский телеканал «Киев-24».

Судя по кадрам с места происшествия, опубликованным в соцсетях телеканала, на территории склада бушует сильный пожар, а в небо поднимается высокий столб дыма. Подробности происшествия украинские СМИ не сообщают.

Утром 20 августа Минобороны России сообщило, что Вооруженные силы РФ продолжают наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины, задействованной в помощи ВСУ. Исключением не стала и ночь 20 августа, когда российские войска нанесли массированный удар по целям в Киеве и Киевской области.

В частности, были поражены цеха авиапредприятия «Антонов», где собираются ракеты «Фламинго», склады и электроподстанция напряжением 330 кВ в Броварах. Вместе с тем, под удар могли попасть позиции ПВО Patriot и IRIS-T рядом с аэропортом Борисполь.