Мужчина «проучил» подростка металлической ложкой для обуви: как суд оценил его поступок Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ачинске вынесен приговор 53-летнему местному жителю, который набросился на подростка в подъезде с металлической ложной для обуви. Суд назначил мужчине наказание в виде полутора лет лишения свободы условно. Об этом «КП-Красноярск» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Инцидент произошёл в апреле текущего года. Четверо школьников зашли в жилой дом, чтобы позвать товарища на прогулку, и стали ждать его на лестничной клетке. Именно в этот момент с площадки второго этажа выбежал мужчина с ложкой для обуви в руках.

Трое ребят смогли быстро среагировать и убежать, однако четвёртый мальчик запнулся и упал. Взрослый нанёс ему не менее четырнадцати ударов металлическим предметом. Позже нападавший объяснил свою агрессию тем, что подростки шумели и якобы портили общее имущество, а словесные замечания на них не действовали.

В судебном заседании свою вину мужчина так и не признал. Он заявил, что не собирался причинять вред, а лишь хотел припугнуть несовершеннолетних. Тем не менее суд квалифицировал его действия как хулиганство с применением силы и использованием предмета в качестве оружия. Помимо условного срока, ему назначен испытательный период продолжительностью один год.

Ранее во Владивостоке также был зафиксирован инцидент, когда мужчина напал на ребёнка около дома, в результате чего школьник получил телесные повреждения. По данному факту прокуратура сейчас контролирует ход проверки.