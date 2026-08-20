В Центробанке объяснили, сохранится ли доступ к цифровым рублям при потере телефона

Гражданин сохранит доступ к цифровым рублям даже при потере телефона. Об этом директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина рассказала в интервью РИА Новости.
Если подобная ситуация произошла, отметила эксперт, необходимо обратиться в банк для блокировки доступа в приложение. Кошельком же можно пользоваться и с других устройств.
Накануне Алла Бакина сообщила, что все системно значимые банки России подготовили свои системы для запуска операций с цифровым рублем с 1 сентября.
При этом Банк России установит лимит на переводы с безналичного счета на кошелек цифрового рубля в размере 300 тысяч рублей в месяц. Этот лимит касается только пополнения цифрового кошелька. При этом деньгами, уже находящимися на цифровом счете, граждане смогут распоряжаться свободно — без каких-либо ограничений на переводы внутри платформы.