На Солнце произошла самая сильная вспышка августа. Фото: Victor Lisitsyn/Виктор Л/Global Look Press

На Солнце зафиксирована самая мощная вспышка месяца — событие класса M1.8. Об этом сообщается в Telegram-канале Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Это уже вторая M-вспышка за сутки и самая мощная в текущем месяце.

Источником взрыва стала активная область 4513, которая накануне вышла на видимую сторону Солнца с обратной стороны. Учёные отмечают, что энергия в этой области пока не иссякает, но её запасы, по прогнозам, будут исчерпаны в течение одного-двух дней.

Несмотря на то что вспышка выделяется на фоне спокойного летнего Солнца и общего спада активности, до рекордных значений ей далеко. X-вспышек в ближайшее время не ожидается. Солнечная активность продолжает снижаться, и текущее событие, вероятно, станет одним из последних заметных в этом цикле.

Ранее KP.RU писал, что по прогнозам Лаборатории солнечной астрономии, геомагнитные возмущения на Земле сохранятся как минимум до пятницы, 21 августа. Причиной названа корональная дыра среднего размера, из-за которой скорость солнечного ветра выросла до 600 км/с.