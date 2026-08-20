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НовостиОбщество20 августа 2026 9:05

Кипшидзе: мощи Дмитрия Донского выставят в нескольких храмах

В РПЦ заявили об отделении частиц мощей Дмитрия Донского для поклонения
Людмила МИТРОХИНА
Мощи Дмитрия Донского выставят в нескольких храмах Фото: Михаил Климовский/ТАСС

Мощи Дмитрия Донского выставят в нескольких храмах Фото: Михаил Климовский/ТАСС

От мощей Дмитрия Донского отделят частицы и разместят в нескольких храмах. Об этом заявил заместитель председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе в интервью ИС «Вести».

«Доступ к мощам будет открыт. От мощей отделены несколько частиц; согласно церковной практике, они будут расположены в некоторых храмах нашей страны — там, где все верующие смогут получить возможность им поклониться и помолиться», — резюмировал эксперт в разговоре с прессой.

Напомним, мощи Дмитрия Донского были найдены при реставрации в Архангельском соборе. Сотрудники Музея Московского Кремля были удивлены. Ведь сведения о захоронениях второй половины XIX века не подтвердились. Саркофаги князей оказались подняты над могильными ямами.