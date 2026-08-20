«Радиостанция Судного дня» впервые за несколько дней вышла на связь со странным словом Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Первое за три дня сообщение прозвучало на «Радиостанции судного дня». Об этом говорится в сообщении от Telegram-канала «УВБ-76-логи».

Отмечается, что аппарат вышел на связь со странными словами — "Перешиб" и "Ближайший". Что именно хотела донести «жужжалка» — непонятно. Далее, как обычно, последовали численные значения, которые похожи на какой-то код. Отмечается, что сигнал зафиксирован в 11:12 мск в четверг.

Напомним, УВБ-76 или «Радиостанция судного дня» — военная радиостанция, созданная в 1970-х, транслирует короткий жужжащий сигнал, из-за чего ее называют «жужжалкой». Ранее KP.RU сообщил, что до этого радиостанция выходила на связь в понедельник. Она выдала слово «Арий» и набор цифр, который также не возможно интерпритировать.