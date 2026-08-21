Россиян призвали сообщать в ФСБ о найденных деталях дронов Фото: REUTERS.

В ФСБ России заявили, что украинские спецслужбы продолжают попытки использовать беспилотные летательные аппараты для совершения терактов на территории страны, особенно в Москве и области, куда дроны доставляют контрабандой из Европы. Об этом KP.RU рассказали в пресс-службе ведомства, призвав россиян сообщать о найденных деталях дронов.

Специалисты отмечают, что противник не может эффективно использовать ракеты или дальнобойные дроны, поэтому делает ставку на малые БПЛА, которые можно тайно собрать и запустить непосредственно с российской земли. Для этого украинские вербовщики ищут исполнителей среди местных жителей, в том числе через взломанные аккаунты в мессенджерах, выдавая себя за сотрудников банков или госорганов.

В июне сотрудники ФСБ уже пресекли крупный теракт, когда СБУ планировала взорвать оборонное предприятие в Подмосковье с помощью 35 FPV-дронов с мощными зарядами, ввезенных из стран ЕС. Тогда были арестованы исполнитель и семь пособников, а один из диверсантов был ликвидирован при оказании сопротивления.

Также в марте была сорвана попытка приобрести на московском предприятии беспилотники с оптоволоконным управлением, способные нести до 20 кг груза. В связи с этим граждан призывают быть бдительными и помнить, что настоящие сотрудники спецслужб никогда не звонят через мессенджеры и не привлекают посторонних к оперативным мероприятиям, а о любых подозрительных предложениях просят сообщать в полицию.