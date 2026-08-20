Песков: Москва ценит усилия стран, которые хотят украинского урегулирования Фото: REUTERS.

Российская сторона с уважением относится к действиям государств, которые искренне пытаются помочь в поиске путей решения конфликта на Украине. Такую оценку дал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистами..

«Мы высоко ценим усилия всех стран, которые проявляют искреннее желание способствовать процессу урегулирования», — уточнил Песков.

Представитель Кремля добавил, что количество подобных стран на данный момент является незначительным. По его мнению, именно это обстоятельство делает их вклад особенно весомым и ценным.

Дмитрий Песков также сообщил, что поводов для радостных ожиданий в вопросе завершения боевых действий пока не наблюдается. Главным препятствием на пути к прогрессу он назвал текущую позицию киевских властей. В Кремле считают, что именно эта позиция не позволяет говорить о скором наступлении мира.