Армения в первом полугодии 2026 года нарастила экспорт в Евросоюз на 80%

Экспорт Армении в страны ЕС за первое полугодие 2026 года превысил отметку в 516 миллионов долларов. Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

Экспорт Армении в страны Евросоюза за первое полугодие 2026 года превысил отметку в 516 миллионов долларов, продемонстрировав рост более чем на 80% относительно аналогичного периода минувшего года. Эти данные публикует пресс-служба армянского правительства Армении в соцсетях.

Согласно информации, показатель прошлого года составлял порядка 287 миллионов долларов. А вот в сравнении с первым полугодием 2017 года, когда экспорт достигал около 301 миллиона долларов, нынешний рост превысил 71%.

Помимо этого, Статистический комитет Армении зафиксировал увеличение импорта за отчетный период - с 1,007 миллиарда до 1,293 миллиарда долларов. Такой показатель показывает, что рост составил 28,4%.

Тем временем внутри Армении наблюдается дефицит сельхозпродукции. Государство уже не в состоянии обеспечивать себя само важными продуктами. В первую очередь в стране фиксируются серьезные проблемы с фасолью, чечевицей и горохом.