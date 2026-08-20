Зоолог призвал не убивать пауков в квартире: они ловят комаров и мух

Пауки питаются мухами, комарами, дрозофилами и другими насекомыми. Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Появление паука в квартире не всегда означает, что от него нужно как можно скорее избавиться. Такие соседи могут приносить пользу. Зоолог, писатель-натуралист Илья Гомыранов рассказал, почему домашних пауков лучше не убивать. Об этом пишет телеканал 360.ru.

«Пауки – это хищники, которые регулируют численность остальных беспозвоночных, которых могут съесть», – пояснил Гомыранов.

По словам специалиста, пауки питаются мухами, комарами, дрозофилами и другими насекомыми. Чаще всего они селятся возле окон и вентиляционных решеток, через которые в жилье попадают их потенциальные жертвы.

Если в квартире появились один-два паука, они могут заметно сократить количество мелких мух и комаров. Паутина при этом действительно способна доставлять неудобства, однако, по мнению зоолога, пользы от таких соседей обычно больше, чем вреда.

Однако в некоторых случаях можно столкнуться с ядовитыми пауками. Энтомолог Владимир Ефременко рассказал, как правильно действовать после укуса каракурта и почему не стоит пытаться выдавить яд из места укуса.