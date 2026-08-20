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НовостиПолитика20 августа 2026 11:50

Зеленский заявил, что Украина пережила одну из самых масштабных атак ВС РФ

Зеленский признал бессилие Украины
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Людмила МИТРОХИНА
Главарь киеского режима Владимир Зеленский

Главарь киеского режима Владимир Зеленский

Фото: REUTERS.

Главарь киевского режима Владимир Зеленский заявил, что за прошедшую ночь Украина пережила одну из самых масштабных атак ВС РФ. При этом он отметил, что РФ использовала для удара по ВПК Украины ракеты разных типов, а также более 160 дронов. Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

Несмотря на то, что Зеленский признал бессилие ВСУ перед российским оружием, он не стал говорить о завершении конфликта. Напротив, бывший комик призвал союзников передать больше финансирования и военной помощи. В частности, Зеленский снова попросил у США ПВО «Пэтриот».

Напомним, Россия не раз говорила о том, что удары по Украине производятся точечно. Поражаются только военные цели или объекты, используемые ВСУ. Причем Россия наносит удары по законным целям в ответ на террористические атаки киевского режима, которые направлены на мирных граждан.