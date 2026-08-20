В США заявили о технической отсталости дронов ВСУ

Фото: REUTERS.
Украинские беспилотники-перехватчики не могут догнать передовые российские реактивные дроны. Об этом сообщил журнал American Conservative.
В публикации отметили, что перехват не только российских ракет, но и беспилотников ВС РФ является одним из слабых мест Украины.
"Российские новые модели беспилотников... оснащенные реактивными двигателями, достигают скоростей, которые значительно превосходят скорости украинских беспилотников-перехватчиков", - подчеркнуло издание.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российские дроноводы все чаще используют автономные беспилотники с искусственным интеллектом. Таким ударным БПЛА не требуется постоянная связь с оператором, чтобы выбрать, захватить, удержать и атаковать цель.
"Ростех" сообщил, что российские беспилотники не уступают зарубежным по функциональности, но превосходят их по защите от несанкционированного доступа, а также по адаптации к запросам местных заказчиков и удобству обслуживания.