AC: Дроны-перехватчики ВСУ не могут догнать российские беспилотники Фото: REUTERS.

Украинские беспилотники-перехватчики не могут догнать передовые российские реактивные дроны. Об этом сообщил журнал American Conservative.

В публикации отметили, что перехват не только российских ракет, но и беспилотников ВС РФ является одним из слабых мест Украины.

"Российские новые модели беспилотников... оснащенные реактивными двигателями, достигают скоростей, которые значительно превосходят скорости украинских беспилотников-перехватчиков", - подчеркнуло издание.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что российские дроноводы все чаще используют автономные беспилотники с искусственным интеллектом. Таким ударным БПЛА не требуется постоянная связь с оператором, чтобы выбрать, захватить, удержать и атаковать цель.

"Ростех" сообщил, что российские беспилотники не уступают зарубежным по функциональности, но превосходят их по защите от несанкционированного доступа, а также по адаптации к запросам местных заказчиков и удобству обслуживания.