Парикмахер рассказал, как распознать серьезное повреждение волос

Массовая ломкость особенно часто появляется после агрессивного осветления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Состояние волос может заметно ухудшаться из-за частого окрашивания, осветления и горячих укладок. Парикмахер Артем Каюков рассказал, какие признаки могут указывать на серьезное повреждение волос. Об этом пишет «Газета.Ru».

«Речь идет о множестве коротких обломков разной длины. Если после расчесывания на одежде остается заметное количество «перьев», это может говорить о денатурации кератина», – заявил Каюков.

Массовая ломкость особенно часто появляется после агрессивного осветления и регулярного использования плоек без термозащиты. Также о проблемах могут говорить потеря эластичности, эффект «мочалки», скрип волос и изменение их реакции на привычное окрашивание или укладку, добавил эксперт.

Каюков посоветовал при выраженных изменениях обратиться к специалисту и на несколько месяцев отказаться от агрессивного осветления. Если волосы сильно тянутся и рвутся или, наоборот, ломаются практически без растяжения, это также может указывать на серьезное повреждение.

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