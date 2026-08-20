Два судна с умершими моряками из РФ находились в одном порту КНР Фото: REUTERS.

Два судна с погибшими российскими моряками пришвартованы в одном китайском порту. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в рыболовной отрасли.

"Два рыболовецких судна, где умерли трое российских моряков, стояли в одном порту в Китае", — отмечается в статье издания.

Накануне посольство в Пекине сообщило, что трое членов экипажей двух российских судов умерли в июле-августе по естественным причинам. Среди погибших был механик траулера. Отмечается, что одно судно принадлежит компании "Островной краб" и приписано к порту Малокурильское на острове Шикотан.

Ранее KP.RU рассказал о дальнейшей судьбе тел россиян, которые погибли на корабле Китая. Отмечается, что погибших доставят в Россию после того, как будет закончено оформление соответствующих документов.