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НовостиВ мире20 августа 2026 12:01

Минобороны Латвии признало, что сбитый 14 августа дрон принадлежал ВСУ

Для нейтрализации беспилотника ВСУ в небо поднимались истребители НАТО
Сергей ГАПЧУК
Минобороны Латвии признало, что сбитый 14 августа дрон принадлежал ВСУ

Минобороны Латвии признало, что сбитый 14 августа дрон принадлежал ВСУ

Фото: REUTERS.

Беспилотник, сбитый в Латвии 14 августа, принадлежал украинской армии. Об этом заявило министерство обороны республики.

"Мы установили, что беспилотник, сбитый истребителем НАТО, был украинским дроном", - говорится в заявлении оборонного ведомства в соцсети Х.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на пятницу 14 августа в воздушном пространстве Латвии был сбит беспилотный летательный аппарат. По данным минобороны республики, для нейтрализации беспилотника в небо поднимались истребители НАТО.

13 августа воздушную тревогу объявляли в трех районах Латвии. Речь шла об Аугшдаугавском, Прейльском и Балвском краях. Власти призвали местных жителей немедленно укрыться в помещениях и соблюдать принцип "двух стен".

Ранее премьер Латвии Андрис Кулбергс заявил, что власти закупили антидроновые системы, но вот необходимые для них боеприпасы приобрести забыли.