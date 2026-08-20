Аэропорт Бен-Гурион приостановил работу из-за забастовки грузчиков Фото: REUTERS.

Аэропорт Бен-Гурион в Израиле 20 августа приостановил приём и отправку рейсов из-за трудового конфликта. По данным гостелерадиокомпании Kan, работа аэропорта будет частично ограничена как минимум до 20:00 по московскому времени.

Причиной стала забастовка грузчиков, отвечающих за погрузку и разгрузку багажа. Сотрудники недовольны нехваткой персонала и чрезмерным объёмом труда. Стойки регистрации были закрыты около часа назад, поскольку некому обрабатывать багаж, уточняет Kan.

Администрация аэропорта заявила, что сбои связаны с указаниями трудового комитета. Авиакомпании уведомлены, что посадки самолётов приостановлены, вылеты будут осуществляться постепенно по обновлённому расписанию. Пассажирам рекомендовали уточнять информацию о рейсах у авиаперевозчиков.

Ранее KP.RU писал, что в аэропорту Милана самолёт столкнулся с выехавшим на взлётно-посадочную полосу автомобилем. В результате у обоих транспортных средств оказалась деформирована передняя часть.