Путин: РФ — единственная страна, обладающая компетенциями по ядерной энергетике

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ — единственная страна в мире, обладающая всеми компетенциями в цепочке ядерной энергетики. Об этом глава государства сообщил на профильном совещании, которое посвящено атомной отрасли. В этом году эта сфера отмечает 81-годовщину с момента создания.

«Россия - единственная страна в мире, (которая - прим. ред.) обладает компетенциями по всей цепочке ядерной энергетики», — говорится в сообщении от главы государства.

Нужно сказать, что глава государства и до этого указывал на преимущества России. Но в тот раз его речь касалась военной сферы. Путин заявил, что оружия, которое производится в России, нет нигде в мире. Более того, мощности Запада в этой сфере не дотягивают до российских.