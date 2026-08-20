Долина перечислила артистов, которые достойны представить Россию на "Интервидении"

Долина: Несколько артистов способны представлять Россию на "Интервидении" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Народная артистка РФ Лариса Долина в интервью РИА Новости назвала сразу нескольких артистов, которые могут представлять Россию на международном музыкальном конкурсе "Интервидение".

"У нас очень много талантливых молодых артистов, которые могли бы нести наш флаг на конкурсе "Интервидение": Ваня Дмитриенко, Татьяна Куртукова, Люся Чеботина - они еще не были на таких международных конкурсах", - полагает певица.

По ее словам, также Полина Гагарина и Ани Лорак справились бы с этой задачей.

Как писал сайт KP.RU, ранее представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой сообщил, что очередной конкурс "Интервидение" пройдет в скором времени в Саудовской Аравии.

Представители фонда «Традиции искусства» пояснили, что сейчас идет активная подготовка к предстоящему "Интервидению". Стороны согласовывают временные рамки, определяются с локацией и решают прочие организационные моменты.