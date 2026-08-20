Суд признал запрещенными сведения о продаже банковских карт в Telegram Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Чертановский суд Москвы признал запрещенными сведения, размещенные в интернете и мессенджере Telegram. Об этом сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Отмечается, что суд рассмотрел административные исковые заявления о признании информации, размещенной в информационно-коммуникационной сети Интернет, запрещенной к распространению в РФ.

Установлено, что на информационных ресурсах (сайте и в двух Telegram-каналах) размещена информация об услугах по аренде и продаже банковских карт третьих лиц. Это противоречит правам и законным интересам граждан. Суд удовлетворил иски и признал информацию, размещенную на указанных ресурсах, запрещенной к распространению в РФ.

Ранее сайт KP.RU писал, что Таганский суд Москвы оштрафовал мессенджер Telegram на 3,8 миллиона рублей за отказ удалить запрещенную информацию.