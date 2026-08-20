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НовостиВ мире20 августа 2026 12:30

«Должна вырваться из лап ЕС»: французский политик призывает Париж наладить связи с Москвой

Политик Филиппо призвал Францию возобновить мирный диалог с Россией
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Арина СЕРОВА
Политик Филиппо призвал Францию возобновить мирный диалог с Россией

Политик Филиппо призвал Францию возобновить мирный диалог с Россией

Фото: EAST NEWS.

Франция обязана возобновить мирный диалог с Россией и наконец уже вырваться из влияния Евросоюза. Такое мнение высказал в соцсети Х лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Так он отреагировал на публикацию газеты Le Canard Enchaîné. В ней было указано, что французское правительство собирается разослать всем медицинским работникам «практическое руководство» по подготовке «к вступлению в войну». Филиппо крайне возмутило это решение.

«Бред! Цель (подготовки врачей к войне - прим. ред.): использовать страх в своих целях. Хватит! Франция должна вырваться из лап ЕС/НАТО и возобновить мирный диалог с Россией! Что касается медицинских работников, то брать их в заложники исключено», - написал политик.

Ранее помощник президента России Николай Патрушев заявил, что США нацелены на урегулирование конфликта на Украине, тогда как европейские страны препятствуют этому процессу. По его словам, брюссельская элита пытается отговорить Киев от мирных договоренностей.